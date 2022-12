Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), são realizados, todos os meses, mais de 80 mil plásticas no Brasil, sendo que 40% são reparadoras e 60% de cunho estético. O Brasil é um dos países que mais faz cirurgias estéticas no mundo, porém antes de buscar qualquer procedimento, é importante que os pacientes procurem entender em quais casos uma cirurgia plástica se faz necessária.

“A necessidade de uma cirurgia plástica deve ser algo discutido com muita seriedade e responsabilidade, pois é uma transformação que vai muito além da aparência e nem todo mundo pode estar apto a realizar o procedimento, pois cada organismo é único e deve ser tratado como tal”, explica o médico cirurgião plástico Bruno Legnani.

O que é preciso saber antes de fazer uma cirurgia plástica

Bruno explica que o primeiro fator a ser considerado é a idade, que deve estar adequada ao procedimento desejado, depois questões físicas e psicológicas também devem ser avaliadas com cautela. “Primeiramente deve-se entender que em apenas alguns casos uma cirurgia plástica pode ser feita em menores de 16 anos. Já, em pessoas acima dessa idade, o que devemos levar em conta é o estado de saúde e o estado psicológico. Lembrando que existem questões que podem ser resolvidas sem interferência cirúrgica, bastando uma mudança de hábitos como a adoção de uma alimentação mais saudável, a prática de exercícios físicos, etc.”.

O médico ressalta sobre a importância de encarar o procedimento cirúrgico com responsabilidade e seriedade e não como um tratamento de beleza que vai resolver todos os seus problemas. “O lado emocional é muito importante de ser avaliado, pois uma cirurgia muda muita coisa no corpo e na cabeça do paciente, já que há a alteração de um padrão corporal que há muito tempo se convivia”, explica.

Outro ponto que deve ser levado em consideração é que toda cirurgia tem um grande potencial de auxiliar na autoestima, porém muitos procedimentos precisam de esforços do paciente(a), como emagrecimento, já que cirurgias só são recomendadas com IMC abaixo de 30. O objetivo a ser alcançado deve ser traçado conforme as necessidades individuais e do biotipo da pessoa. “Não adianta se comparar com uma pessoa, sendo que o seu biotipo é outro. Nesse momento é importante pensar nas suas necessidades e não em mudanças bruscas e por vezes desnecessárias. A cirurgia plástica deve ser um apoio para uma conquista maior, que visa melhorar um incômodo estético e aumentar a autoestima, nunca o contrário”, explica Bruno.

Por que procurar um cirurgião plástico

Um cirurgião plástico pode ajudar a conquistar o bem-estar, a autoconfiança e a realização pessoal, promovendo algumas melhorias como: valorização do contorno do corpo e da silhueta, combater a ptose (pele caída), promover harmonia e simetria, rejuvenescer o rosto e corpo, aumentar o volume em algumas áreas, reduzir gordura localizada, entre outros benefícios. Porém, Bruno indica que é importante avaliar alguns pontos antes de dar seguimento ao procedimento:

– Qualificação do cirurgião plástico

– Local de realização da cirurgia

– Sanar todas as dúvidas e informar o médico sobre o seu histórico de saúde

– Entender as instruções do pré e pós-operatório

– Levantar os possíveis riscos

– Estar com o peso adequado

– Não fumar