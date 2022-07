A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico está com 50 mil vagas abertas para cursos online de qualificação profissional do Via Rápida. As inscrições devem ser feitas no site www.cursosviarapida.sp.gov.br ou no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré, na Rua Ipiranga, 316, no Centro, entre 8h e 17h. O telefone do PAT é (19) 3809-3003.

Com duração de 80 horas, os cursos são nas áreas de gestão, idiomas e tecnologia da informação. Para participar é necessário ser residente do estado de São Paulo e ter 16 anos ou mais. Após realizarem a inscrição, os interessados já podem iniciar o curso. O certificado será entregue aos alunos com ao menos 75% de presença nas aulas.

“Os cursos são uma ótima oportunidade para que jovens ampliem suas competências e estejam mais bem preparados para o mercado de trabalho”, comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron.

Veja os cursos disponíveis:

Gestão Administrativa;

Planejamento Empresarial;

Espanhol Básico;

Finanças na Empresa;

Espanhol para recepção;

Auxiliar de controle, produção e estoque;

Gestão de pessoas;

Organização de eventos;

Lógica de programação;

Banco de dados;

Desenvolvimento web;

Desenvolvimento mobile.