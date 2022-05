O Canadá possui um dos maiores índices de qualidade de vida do mundo, além de ser cheio de atrações turísticas e paisagens incríveis. Por isso, tem se tornado destino certo para os brasileiros que almejam se aventurar fora do país. Com um grande desenvolvimento tanto econômico quanto social, o território canadense se acostumou a receber turistas e estudantes de todo o mundo. Estima-se que são mais de 129 mil estrangeiros morando em terras canadenses e o número não para de crescer.

O Canadá é um dos países que exige visto para brasileiros que desejam visitar o país. O visto para o Canadá deve ser solicitado antes do embarque, você só poderá embarcar com o documento emitido no seu passaporte. Existem diferentes tipos de viagem e, consequentemente, de visto.

“A Eagle começou focada nos Estados Unidos, mas no último ano ampliamos a nossa atuação, passamos a oferecer pacotes para o Canadá e a adesão tem sido grande. As pessoas nos procuram em busca de qualidade de vida e se encantam com o clima agradável, as áreas verdes, a gastronomia e os excelentes locais para fazer compras disponíveis no Canadá, além claro, das instituições de ensino e os programas de emprego e estágio. ”, resume Claudio Cantamessa, diretor da Eagle Intercâmbio no Brasil.

Por conta disso, é muito importante estar muito bem preparado e saber qual é o melhor visto para essa experiência. Abaixo, o diretor da Eagle Brasil, traz algumas categorias. Confira!

Visto de turista: “Esse tipo de visto é emitido para pessoas que viajam ao país e desejam permanecer por um período menor que 6 meses. Mesmo que você esteja indo estudar, se a duração for inferior a um semestre, você irá aplicar para o visto de turista. Mas fique tranquilo, essa identificação de estudos não impede que você retorne como turista para o Canadá posteriormente, desde que o visto ainda esteja válido. ”, comenta o diretor da Eagle.

Visto de estudante com permissão de trabalho: “Muitas pessoas buscam o Canadá como destino pela possibilidade de, depender do curso escolhido, receber um visto com permissão de trabalho. O visto de estudante vem classificado como categoria SW-1, chamado de “Student Worker”. Ele é emitido para aqueles que irão realizar um programa de estudo que inclui um período de trabalho. ”, explica Cláudio Cantamessa.

Visto de trabalho: “Infelizmente, os programas de estudo de idiomas que davam direito a permissão de trabalho foram suspensos e, para obter seu visto de trabalho, agora você precisa preencher alguns requisitos básicos diferentes. Se você estiver vindo a convite de uma empresa, vai precisar obter um LMIA (Labour Market Impact Assessment): um documento formal emitido pelo Human Resources Canada (órgão público federal similar ao Ministério do Trabalho no Brasil). ”, conclui o diretor.

Para saber mais sobre os cursos, visto, curiosidades e um pouco mais sobre a agência, confira no site da Eagle. Acesse: www.eagleintercambio.com

Sobre: A Eagle intercâmbio é uma startup localizada no Vale do Silício (Califórnia), sendo a primeira agência de intercâmbio feita totalmente por brasileiros na região. Com clientes oriundos de diferentes localidades, a presença física da equipe da Eagle nos Estados Unidos e a parceria com escolas Canadenses, permite com que a empresa dê suporte em tempo real, aos seus alunos, entendendo e identificando as necessidades de cada um deles. Dessa forma, a startup faz parte de um seleto grupo de agências, com um dos maiores índices de aprovação de vistos para alunos brasileiros, carregando em sua trajetória até hoje mais de 2000 alunos brasileiros formados pela Eagle. Para saber mais acesse: www.eagleintercambio.com