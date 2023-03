Qual o futuro de Thiago Martins?

Vereador em segundo mandato, Thiago Martins (PV) ainda não

definiu o que vai fazer da vida em 2024. Dos vereadores mais ‘sociais’ da Câmara, foi presidente no primeiro biênio do governo Chico Sardelli (PV) e era o mais influente no governo do antecessor Omar Najar (2015-2020).

Desde o começo do ano, TM voltou a se aproximar de Omar e ainda tem seu futuro partidário incerto. As relações com o governo Chico se estremeceram e ele não foi ocupar o cargo que era esperado. O desafio para ser candidato a vice e sucessor parece ter ficado para trás com a votação que recebeu em 2022. E ela foi comparada com a do atual vice Odir Demarchi (PL)- que foi totalmente avulso em 2018 e surpreendeu o meio político.

Thiago Martins participou na terça-feira (28) da inauguração do espaço multidisciplinar de defesa da mulher localizado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na sede da Polícia Civil de Americana.

A estrutura para atendimento de mulheres vítimas de violência foi criada através de uma parceria entre a DDM e a Faculdade de Americana – FAM, por meio dos alunos dos cursos de Design Gráfico e Publicidade e Propaganda. No local, estagiárias do curso de Psicologia da FAM realizarão às segundas, quartas e sextas-feiras, das 12h às 18h, um atendimento prévio com objetivo de propiciar uma escuta mais qualificada às mulheres atendidas para registro de boletim de ocorrência.

“Importante iniciativa que vai garantir um acolhimento mais digno e humanizado em um momento tão delicado na vida destas mulheres. Parabéns a todos os envolvidos nessa realização”, comentou o parlamentar.

A inauguração contou com a presença da delegada seccional de Americana, Martha Rocha, do delegado titular da DDM, José Donizeti de Melo, do juiz de direito, Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza, do diretor da FAM, Gustavo Azzolini, da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, do Tenente Coronel Adriano Daniel, do diretor comandante da GAMA, Marco Aurélio, de representantes da OAB Americana, da Defesa Civil, e, entre outras entidades, dos estudantes envolvidos no projeto.