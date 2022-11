Os vencedores do Prêmio Melhores da Gastronomia de São Paulo foram revelados durante a festa realizada na segunda, dia 31 de outubro, no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo.

Na Categoria Melhor Cafeteria, a illy CAFFÈ, da empresa italiana illycaffè, venceu concorrendo com quatro outros finalistas: Coffe Lab, Perseu Coffee House, Pato Rei e Il Barista.

Os cinco finalistas foram selecionados por um júri interno, composto por 50 especialistas. Mas o grande vencedor foi eleito por meio de voto popular, aberto ao público da revista Go Where Gastronomia, organizadora do prêmio que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e do Grupo Jovem Pan.

Aberta no início de 2021, a primeira filial brasileira illy CAFFÈ, localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo, rapidamente tornou-se um ícone na cidade: não só pela perfeição do café oferecido, mas também por seu ambiente bonito e acolhedor, marcado por elementos distintos que remetem à história da empresa e seu elo com a inovação e a arte contemporânea, como o “chandelier” de xícaras decoradas illy Art Collection.

A cafeteria oferece o incomparável café illy blend 100% Arabica, com preparações que vão do simples espresso perfeito às mais elaboradas receitas de café illy, todos preparados por baristas certificados na Università del Caffè illy, e servidos seja de pé junto ao balcão icônico, como de costume na Itália, como nas confortáveis mesas voltadas para as ruas dos Jardins.

Para Frederico Canepa, diretor-geral da illycaffè Sud America, estar entre os finalistas da premiação foi extremamente importante; “assumimos uma grande responsabilidade ao decidir abrir uma illy Caffè oficial no Brasil”, conta; “afinal, além do café espresso, que evidentemente deve estar sempre perfeito, todos os produtos oferecidos ao público, e também o atendimento e ambiente, têm de estar à altura do altíssimo padrão de qualidade da empresa, o que não é fácil de se atingir; este reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo, daí sua importância” completou Canepa.

Durante a noite também foram revelados os estabelecimentos ganhadores que se destacaram no ano de 2022 em 24 categorias, entre elas, Restaurante Italiano, Restaurante Francês, Restaurante Brasileiro, Restaurante Japonês, Rodízio de Carnes, Hamburgueria, Pizzaria, Padaria Artesanal, Cafeteria e Doceria.