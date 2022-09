Passar uma temporada fora do Brasil é uma das experiências mais desejadas por muitos. Para tal existe o intercâmbio, seja por meio de bolsa de estudo ou por conta própria. Planejar essa empreitada não é algo tão simples e requer muito preparo e organização para que tudo ocorra conforme o planejado sem muitas complicações e imprevistos.

Mesmo que o objetivo seja viajar por pouco tempo, é importante listar todos os aspectos que devem ser decididos e ponderados antes de embarcar rumo ao desconhecido. Com foco nisso, separamos alguns aspectos básicos para se ter em mente ao planejar uma viagem de intercâmbio.

Defina qual é o objetivo do intercâmbio

Para quem planeja fazer um intercâmbio, esse deve ser o primeiro aspecto a ser perguntado. O objetivo deve ser definido com antecedência por existirem inúmeros programas de intercâmbio disponíveis nas agências especializadas.

É possível entrar em programas de intercâmbio com duração de um ano para cursar o equivalente a um ano letivo do nosso Ensino Médio, ou para fazer cursos livres específicos, como culinária, cinema, entre outros. Há ainda a possibilidade de cursar na totalidade, ou em parte, uma graduação em universidades renomadas pelo mundo, ou mesmo estudar uma língua enquanto exerce um trabalho remunerado ou voluntário.

Qual é o destino?

Uma vez definido qual o objetivo, o segundo passo é escolher o país de destino. Deve ser ponderado se é desejado ir para um lugar onde a cultura e clima são próximos ao que a pessoa já está acostumada ou se deve partir para uma experiência totalmente oposta.

É muito importante levar em conta a cultura, culinária e clima do local para depois não se arrepender por falta de planejamento e se encontrar em situações que serão complicadas de resolver.

O ideal é conversar com pessoas que já tiveram a experiência de viver no local escolhido para saber de antemão as vantagens e desvantagens, além do choque cultural esperado ao chegar naquele país. Se informar por blogs e vídeos na internet também é válido, toda informação possível serve como ajuda na hora do planejamento.

Toda a documentação está em dia?

Ter toda a documentação em ordem é essencial ao planejar um intercâmbio. Para viajar é indispensável o uso do passaporte, que deve ser providenciado o quanto antes, pois o documento é a única forma de identificação do turista ou intercambista. Vale lembrar que o passaporte deve estar atualizado e dentro do prazo de validade durante o período da viagem.

Outro ponto de extrema importância é verificar se o país de destino exige um visto de entrada. Esse documento pode variar dependendo do país, motivo de entrada e tempo de estadia, portanto, é essencial ter essas informações corretas e atualizadas ao planejar o intercâmbio. Todas as informações relativas ao visto de entrada no país podem ser obtidas através da respectiva embaixada ou consulado do país desejado.

Nível de fluência no idioma daquele país

É importante saber pelo menos alguma coisa do idioma daquele país, sendo interessante possuir pelo menos um nível intermediário na língua do país escolhido. Caso não seja possível, o ideal é pelo menos dominar, mesmo que de forma razoável, a língua inglesa para poder se comunicar durante a viagem. Investir em cursos de inglês ajudará a preparar o intercambista para qualquer situação durante a viagem.

Já para aqueles que desejam trabalhar enquanto estudam, talvez seja ideal contratar um professor particular para propiciar um aprendizado mais veloz ou mais focado em determinado aspecto do idioma que será abordado com mais frequência no dia a dia do intercambista.