Quadras de areia da Praia dos Namorados estão abertas para a população

As três quadras de areia da orla da Praia dos Namorados, utilizadas no 1º Torneio de Verão Esportes de Areia promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, estão abertas para uso da população.

Após a recuperação das quadras por parte da Prefeitura de Americana e do sucesso das competições de vôlei de praia e futevôlei, a Secretaria Municipal de Esportes e a Secretaria de Cultura e Turismo, que mantém a conservação do local, liberaram os espaços para a utilização dos munícipes.

“Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais as praças públicas, e as reformas das quadras de areia para a realização do Torneio do Verão foram feitas também pensando na utilização dos frequentadores da Praia dos Namorados. O nosso objetivo é cada vez mais fomentar a prática esportiva em Americana”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

A praça esportiva da Orla da Praia dos Namorados fica aberta todos os dias, das 8h às 22h. Além das quadras de areia, o local conta com duas quadras poliesportivas, pista de caminhada e playground para as crianças. Não é preciso agendar horário para a utilização.

