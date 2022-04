O Partido Verde de São Paulo formalizou, nesta quarta-feira (13), a indicação do vereador Roberto Tripoli para ser candidato a vice-governador na chapa de Fernando Haddad (PT). Em março, PT, PC do B e PV formaram uma federação partidária, que prevê a união dos partidos por quatro anos em âmbito nacional, estadual e municipal.

A escolha do nome de Roberto Tripoli é uma forma de reforçar ainda mais importantes pautas no projeto para o governo estadual, como desenvolvimento sustentável e defesa animal. Com extensa experiência política, o ambientalista está no oitavo mandato como vereador na capital paulista.

Roberto Tripoli é um dos fundadores do Partido Verde brasileiro e, em 2012, foi o vereador mais votado do país, com 132.313 votos. Em 2014, foi eleito deputado estadual com 232.467 votos e exerceu o mandato de 2015 a 2019. É presidente do Diretório Municipal do PV na Capital e voltou à Câmara Municipal em 2020.