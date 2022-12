Um carro foi incendiado em ato criminoso esta quarta-feira em Sumaré. A recepcionista teve o carro incendiado em frente a própria casa na madrugada desta quarta-feira em Sumaré. A vítima disse à polícia que não tem ideia de quem possa ter cometido o crime.

Segundo o site Policial Padrão, o incêndio aconteceu por volta das 2h na Rua Dezoito, região do Nova Veneza. O carro estava estacionado e a irmã da moça a alertou sobre o fogo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local da ocorrência. Após o controle das chamas, as equipes avaliaram os danos e encontraram uma pedra no interior do veículo.

Uma vizinha também relatou que quando o fogo começou e que a porta do carro estava aberta. A equipe policial a orientou a registrar o caso em uma unidade da Polícia Civil.