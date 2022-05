A PUC-Campinas abre neste dia 29 de abril as inscrições para o seu Vestibular de Inverno 2022. Serão oferecidas vagas para todos os cursos da Universidade, com exceção de Medicina, que já realiza no Vestibular de Verão o preenchimento de vagas tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre.

Clique aqui para acessar a página de inscrições

As inscrições vão até dia 19 de junho, com a realização das provas dia 26 de junho e divulgação dos resultados em 5 de julho. As matrículas serão realizadas entre 5 e 8 de julho.

No Vestibular de Inverno as provas serão obrigatoriamente presenciais para todos os cursos. Haverá apenas aplicação de uma prova de conhecimento gerais e tema de redação diferenciados para os candidatos do Curso de Direito.

As provas do Processo Seletivo envolverão conteúdos pertinentes às seguintes disciplinas do Ensino Médio: Biologia, Química, Matemática e Raciocínio Lógico, Física, História, Geografia, Língua Portuguesa e Redação, Literatura Brasileira e Língua Inglesa.

Aos candidatos de todos os cursos, em primeira opção, será aplicada uma Prova Geral com valor máximo de 100 pontos, composta por uma redação com valor de 60 pontos, e 40 questões objetivas de múltipla escolha referentes a conhecimentos gerais das disciplinas citadas, valendo um ponto cada uma, totalizando 40 pontos.

Inscrições

As inscrições para o Processo Seletivo terão os seguintes períodos e valores:

De 29/4 a 23/5, com 20% de desconto, o valor é de R$ 96,00. De 24/5 a 13/6 serão 10% e valor de R$ 108,00. De 14 a 19/6 será cobrado o valor sem desconto, de R$ 120.

Em virtude da pandemia da covid-19, conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde, o uso de máscara de proteção facial pode ser mantido por todos aqueles que desejarem, sendo mais indicado nas situações de maior exposição a riscos, em especial nos ambientes fechados por tempo prolongado ou com aglomeração.

A PUC-Campinas recomenda a utilização de máscara de proteção facial em ambientes fechados, como na sala de aplicação de prova presencial, durante todo o período de prova, aconselha o uso contínuo de máscaras, em ambientes abertos ou fechados, às pessoas imunossuprimidas, gestantes, idosas ou portadoras de doenças crônicas, e orienta quanto ao respeito aos demais protocolos que serão informados antes da prova.

Caso o uso de máscara de proteção facial volte a ser decretado como obrigatório pelas secretarias Estadual e Municipal de Saúde e esteja vigente na data da prova, os candidatos deverão, obrigatoriamente, cumprir esta recomendação.