PT recebe deputado e olha pra 2024

Após a eleição de Lula, PT espera voltar forte

Com a presença do ex-deputado Antonio Mentor, o PT de Americana recebeu o deputado federal Alencar Santana esta quinta-feira. A reunião aconteceu na Apeoesp (Sindicato dos Professores) e contou com o pessoal da campanha de Americana e Santa Barbara.

Segundo os presentes, “foi uma reunião festiva para comemorar a vitória do deputado e o aniversário do PT”.

Foi o grupo que trabalhou para os Deputados que organizou a reunião

Trabalhamos para o fortalecimento do PT em Americana com o apoio dos deputados.