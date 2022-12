NOTA DE REPUDIO

O diretório do Partido dos trabalhadores de Americana, através do Presidente Francisco Silva, vem a público manifestar profundo sentimento de repúdio ao pronunciamento dos vereadores Wagner Rovina (PV) e Marschello Mesche (PL) realizado nesta quinta-feira (15), em sessão ordinária por meio de falas ofensivas e comentários desrespeitosos proferidos a vereadora Prof. Juliana. Este tipo de postura denota caráter de deboche e achincalhamento da própria instituição Câmara Municipal de Americana.

Isso porque o fato não fere somente a vereadora Prof. Juliana, mas, também, a todas as mulheres parlamentares, e todas as outras mulheres que lutam incansavelmente pelo fim da violência contra o público feminino.

Nós reafirmamos nosso compromisso histórico onde expressamos solidariedade a todas as mulheres e, desta forma, repudiamos e rechaçamos todo e qualquer tipo de comentário da mesma natureza.

Destacamos também que não pouparemos esforços para enfrentar e combater quaisquer ações de violência e crimes de ódio que busquem intimidar quaisquer cidadãos que estejam no exercício de suas funções parlamentares ou não. As falas e comentários dos vereadores só revelam e incentivam ainda mais a cultura extremamente misógina em uma sociedade machista no qual estamos inseridos.