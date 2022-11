Maior nome do PT na região, a vereadora de Americana Professora Juliana fez uma breve análise do que deve ser o terceiro governo do presidente Lula. Ela afirmou que considera que o Brasil escolheu o melhor projeto. Leia abaixo o que ela escreveu a pedido do NM.

O projeto que o Brasil escolheu nas urnas prevê a retomada do crescimento econômico com geração de empregos e justiça social, e isso é possível através da valorização do salário, de investimento em obras de infraestrutura, de valorização das nossas estatais, de investimentos em programas de transferência de renda e promoção de direitos sociais. Já no processo de transição vemos o empenho do presidente eleito em articular a viabilização de medidas que são necessárias para a manutenção de serviços básicos na saúde e na assistência social, como farmácia popular e o próprio auxílio Brasil. O dos maiores desafios ao longo do mandato será garantir que a população conheça e entenda as ações e escolhas do governo, inclusive identificando o impacto delas na vida, no dia a dia.