O PT se reuniu esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste para lançar o “Comitê de Lutas Paulo Bachim” na cidade. O comitê homenageia o ambientalista e fundador do partido na cidade.

Com quase 90 anos, sr Bachim esteve no evento que contou com o ex-prefeito Vanderlei Larguesa, o ex-deputado estadual de Americana Antonio Mentor, o deputado estadual Enio Tatto e a liderança de Americana Nathalia Brisola.

APOIOS- O time Mentor deve apoiar nesta eleição a dupla de estadual Tatto e federal Alencar Santana, que tem marcado presença na região nos últimos meses.