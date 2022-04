O PT puxa este domingo o “Ato unificado do 1o de maio”, dia de luta da classe trabalhadora. O evento acontece às 9h, na Praça Comendador Muller em Americana. Organização dos movimentos sociais, partidos de esquerda e sociedade civil de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

VISITA- O deputado federal Alencar Santana esteve visitando a sede do PT de Americana e escreveu texto de elogio ao ‘decano’ do partido Chiquinho. Com ele, também estavam o ex-deputado estadual Antonio Mentor, a advogada estrela Natalia Brisola e o líder local Eduardo Coienca.