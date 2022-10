O PT de Americana agendou uma ação para promover as candidaturas de Lula (presidente) e Fernando Haddad (governador) este feriado. A campanha do PT começou a se organizar no final de semana e agora tem agenda pronta para todo o segundo turno na cidade. Lula ganhou até 3x mais votos que Haddad este ano na comparação com Haddad no 1o turno.

A agenda desta quarta-feira será a que vai abaixo.

12/10/22 – Panfletagem na Cidade Jardim, das 9h às 14h, concentração na Praça Oscar Inácio Souza (quem tiver material levar).