PSOL Americana se organiza para 2024

O Psol de Americana começa o ano

articulado e atento à conjuntura preocupado com os rumos da sociedade brasileira. “Sobretudo os rumos em Americana, cidade fortemente bolsonarista, tanto é que existe munícipes presos em Brasília pelos atos antidemocráticos”, destacou o presidente Bruno Francisco Pereira.

O PSol deve fazer forte oposição ao Governo Chico Sardelli (PV), “fazendo as denúncias necessárias sobretudo o processo de terceirização da Políticas da Assistência social”. O partido quer mostrar que o governo municipal não tem nenhum compromisso em cuidar da sua população Mais carente, no momento que ela mais precisa da ação do Estado.

O partido também promete participar ativamente das mobilizações do dia 9, pós atos antidemocráticos, também na oposição do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A questão da educação com a Denúncia feita pelo Carlos Ghianazi sobre o Secretário escolhido pelo atual governador. Ele mantém contratos milionários na aquisição de produtos de Informática com a Secretária de Educação do Estado sendo incompatível a sua nomeação.

O PSol teve candidato a prefeito em 2020 e não conseguiu eleger vereador. Mas, para 2024, agora em federação com a Rede e com o deputado mais votado de São Paulo Guilherme Boulos, o partido vai trabalhar para eleger 1 ou 2 nomes nas eleições de 2024.

