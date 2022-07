do Yahoo.Br- Apesar das especulações sobre uma possível saída na atual janela de transferências, há uma tendência pela permanência de Neymar no Paris Saint-Germain. Ainda mais após as declarações de Galtier, novo técnico do clube, dizendo que conta com o camisa 10.

No entanto, o craque da Seleção Brasileira tem perdido liderança no vestiário desde a renovação contratual de Mbappé. Com isso, o futuro do atacante na França pode ser tratado como incerto, apesar da ativação da cláusula de renovação de seu vínculo até 2027.

VESTIÁRIO DIVIDIDO

​Após a chegada de Lionel Messi, a imprensa francesa afirmava que Neymar e Mbappé começaram a se distanciar no vestário do Paris Saint-Germain. Em uma espécie de “espanholização” do elenco, o brasileiro passou a estar mais próximo dos sul-americanos do plantel. Além disso, o clube ainda conta com Ander Herrera e Sergio Ramos.

Nas redes sociais, a boa relação entre esse clã de jogadores é evidente. Por outro lado, o PSG possui um outro grupo de atletas liderados por Mbappé que são mais próximos por questões linguísticas e culturais, como Hakimi, Kimpembe e Donnarumma.