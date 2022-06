A passagem de Neymar pelo PSG pode estar perto do fim. Segundo o jornal espanhol ‘El País’, o clube francês já comunicou o brasileiro de que não conta mais com ele. O contato teria sido com o pai de Neymar, que cuida de sua carreira. A decisão, segundo a publicação, deve-se ao novo perfil traçado pelo PSG para os jogadores do elenco, o qual o brasileiro não se adequa.

Outro motivo também seria uma conversa entre os dirigentes do clube e Mbappé, que ganhou carta branca para opinar sobre o elenco após a renovação de contrato. Pesa contra Neymar casos de “indisciplina sistemática na rotina de treinos e de recuperação”. Mesmo com a decisão, o futuro de Neymar ainda precisa ser definido. Afinal, o camisa 10 tem contrato até 2025 e, de acordo com o jornal francês ‘L’Equipe’, seria renovado automaticamente até 2027 devido a cláusulas estabelecidas. Seria necessário um acordo entre as partes, assim como um outro clube interessado na contratação do brasileiro.