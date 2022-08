O PSDB oficializou, nesta terça-feira (2/8), a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) como vice da também senadora Simone Tebet (MDB-MS) na chapa à Presidência da República. O anúncio foi feito durante evento na sede do PSDB em São Paulo. “Estou lisonjeada de ter uma mulher como a Simone me convidando para ser vice dela”, discursou Gabrilli. “Vocês podem imaginar o tamanho da minha emoção em poder contribuir para esse país, porque foram as pessoas com deficiência que me fizeram querer lutar para que as pessoas tenham oportunidade”, completou.

Em seu discurso, a senadora relembrou a trajetória na política, passando por cargos de vereadora, deputada, pelo comitê da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, até ocupar o cargo atual de senadora. Gabrilli criticou ainda o governo de Jair Bolsonaro (PL) e também os governos do PT.

“Eu fico muito, muito arrasada, triste, de ver um governo desdenhando a população negra, as mulheres, as meninas, desdenhando os indígenas”, afirmou a senadora. “É impossível de conviver com uma situação dessa. Desdenhar do nosso próprio país. Às vezes, parece que o nosso presidente só engrandece quando ele vê as pessoas sofrendo, quando ele vê as pessoas diminuindo”, completou. A senadora disse ainda que viu “dentro da minha casa o meu pai ser extorquido pelo PT, com uma arma na cabeça”.

A senadora já defendeu em ocasiões anteriores que seu pai, empresário do ramo de transporte público em Santo André, São Paulo, era ameaçado por membros da gestão do então prefeito da cidade Celso Daniel (PT), morto em 2002.