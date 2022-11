Partido que governou Nova Odessa por 8 anos e ainda hoje controla a Câmara de Vereadores, o PSDB está inativo segundo a Justiça Eleitoral. O partido do ex-prefeito Bill Vieira de Souza precisa se reunir para organizar uma frente ampla que tentará enfrentar o atual prefeito Leitinho Schooder (PSD). Há quem diga que o PSDB corre o risco de ver os filiados debandarem para outra legenda.

Hoje ‘federado’ com o Cidadania, o PSDB ainda corre o risco de ter de associar ao MDB antes de 2024 para segurar os deputados eleitos este ano- foram apenas 3 em São Paulo. O PSDB também perdeu o governo do Estado.

SEM GOVERNO- Depois de quase 30 anos, o PSDB não mais vai comandar o Estado de São Paulo. O partido ainda perdeu a reeleição da liderança regional Vanderlei Macris. Na cidade, circulam rumores de que Bill estaria atrás de outro partido, mas o caminho da Centro Direita já estaria ocupado tanto com Leitinho (PSD-vice-governador) e União Brasil (Vanderlei Cocato ligado a Ricardo Molina/Republicanos).

Na Câmara, o time do PSDB tem hoje os vereadores Vagner Morais, Pelé (presidente) e Tãozinho do Klavin. O partido ainda contava em 2020 com os 2 vereadores do DEM (hoje União Brasil).