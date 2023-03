Cumprindo uma série de agendas em Brasília desde o início da semana, o vereador Willian Souza (PT) se reuniu na quinta-feira (23) com o ministro da Educação, Camilo Santana, e solicitou a construção de uma unidade do Instituto Federal em Sumaré. O encontro foi acompanhado pelo deputado federal Carlos Zarattini (PT/SP), vice-líder do Governo Lula no Congresso Nacional.

Líder do prefeito Luiz Dalben na Câmara Municipal, Willian explicou ao ministro que a cidade conta atualmente com cerca de 300 mil habitantes, sendo a segunda mais populosa da Região Metropolitana de Campinas (RMC), e carece de oferta de educação especializada para os jovens.

O vereador lembrou ainda que Sumaré está cercada por importantes rodovias e indústrias, e que um campus do Instituto Federal trará oferta de uma educação especializada, tecnológica e profissionalizante desde o Ensino Médio até a graduação para milhares de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho.

“Temos que trabalhar para qualificar ainda mais a educação no nosso município a fim de permitir que a nossa juventude, assim como os demais trabalhadores, tenha a chance de se preparar em alto nível e conquistar os melhores postos de trabalho nas empresas de Sumaré e região. Explorar o potencial criativo da nossa gente é um caminho seguro para fazer com que a cidade possa se desenvolver de maneira sustentável”, disse.

Willian aproveitou a reunião com o ministro para solicitar ainda recursos que possibilitem a construção de creches em todas as regiões do município. “A educação infantil pública de Sumaré é atendida quase que exclusivamente pelo PROEB e o número de vagas não é suficiente para atender toda a demanda, por isso pedimos apoio do ministério para reforçar a capacidade de investimento da prefeitura na construção de novas creches”, analisa o vereador.