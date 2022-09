Os brasileiros são algumas das pessoas mais apaixonadas por esportes, em especial o futebol que não é exceção, nutrido por muitos com uma paixão única.

Segundo dados e estimativas do Google, as buscas por casas de apostas no Brasil cresceram cerca de 4000% nos últimos 4 anos, o que mostra uma forte tendência do mercado no Brasil.

Esse é um dos fatores que faz com que as maiores casas de apostas com presença no Brasil estejam cada vez mais interessadas em investir no Brasil.

O que são as casas de aposta?

As casas de aposta são empresas que oferecem aos usuários a oportunidade de fazer apostas em eventos esportivos, cassinos, eventos sazonais como eleições, Big Brother Brasil, entre outros.

Elas geralmente oferecem uma variedade de mercados para apostar, bem como diferentes tipos de apostas (como simples, múltipla e sistema) além de diferentes mercados e modalidades de esportes.

As casas de aposta também podem fornecer acesso a outros jogos, como cassinos online e pôquer.

Atualmente, estima-se que 20% da população no Brasil é adepto ao mercado de apostas esportivas e relacionados.

Este número cresceu em torno de 20x quando comparado com o mesmo período em 2018, o que mostra a tendência que as casas de aposta vieram para ficar.

Casas de apostas investem pesado em patrocínio no Brasil

No Brasil, diversas empresas patrocinam os principais times da Série A e B.

Ascensão das casas de aposta

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de patrocínios de casas de apostas nos principais campeonatos do futebol brasileiro.

Isso se deve à popularização das apostas esportivas, que são cada vez mais realizadas por torcedores interessados em ganhar um dinheirinho extra.

A bet365 é uma das empresas que patrocinam o futebol brasileiro e oferecem diversos tipos de apostas para os seus clientes. Betfair e Sportingbet também são patrocinadores de times como o Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro.

100% dos clubes brasileiros possuem patrocínio com casas de aposta, o que mostra a crescente do mercado com destaque para o patrocínio do Corinthians que é uma das casas de apostas mais bem pagas do mundo e em ascensão no Brasil.

Palmeiras e Crefisa

O Palmeiras é patrocinado pela Crefisa, uma empresa de financiamento imobiliário.

A parceria entre as duas marcas rende cerca de R$ 30 milhões por ano ao clube, sendo que a maior parte desse valor é repassada para o pagamento dos salários dos jogadores.

Além do Palmeiras, a Crefisa também patrocina outros times como o Flamengo e o Atlético-PR.

Jogos online também em alta

As casas de apostas oferecem diversas modalidades nas quais o usuário pode utilizar como a área de cassinos, jogos interativos, entre as mais variadas modalidades de esportes.

E os jogos online têm tido grande destaque no Brasil como o Aviator e o Jet X, sendo promovidos frequentemente por influenciadores e já presentes como patrocinadores de times de menor expressão no cenário nacional.

Estes jogos possibilitam distração e diversão dos usuários de forma simples e interativa, além da possibilidade de ganhar dinheiro .

Tendência de crescimento entre brasileiros

A regularização das casas de apostas é uma das principais apostas do governo federal para faturar bilhões em 2023.

A expectativa é que o mercado brasileiro de apostas gere cerca de R$20 bilhões em receitas anuais, por isso, segundo a CNN, o ministro Paulo Guedes tem se movimentado em relação a regularização deste mercado realizando consultas internas com membros do governo elevando a expectativa para 2023.

Outro fator que contribui para o crescimento das apostas esportivas no Brasil é a tendência de crescimento entre os brasileiros.

A possibilidade de ganhar dinheiro rápido atrai grande parte dos Brasileiros, principalmente em dias de inflação recorde, além de atrair também os olhos de grandes empresas com interesse econômico no assunto.

Conclusão

Com todos esses fatores, não é surpresa que o Brasil esteja se tornando um dos principais mercados para casas de apostas esportivas do mundo. E com a regularização do setor, esse crescimento só tende a acelerar nos próximos anos.

Portanto, caso você seja um apostador experiente ou esteja interessado em começar a apostar, fique atento às oportunidades que surgirão no Brasil nos próximos anos. Apostas esportivas podem sim ser uma ótima forma de ganhar dinheiro, desde que você saiba como funciona o mercado e esteja disposto a arriscar um pouco do seu capital.

Mas lembre-se: apostar sempre é um jogo de azar, portanto, não invista mais do que você pode perder. E caso você sinta que está perdendo o controle das suas apostas, procure ajuda para parar de jogar. O importante é se divertir e não colocar em risco a sua saúde financeira.