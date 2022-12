A Secretaria de Esportes de Americana prossegue com as ações de revitalização dos espaços do Centro Cívico. No momento, os serviços estão sendo realizados nos ginásios de basquete e de ginástica artística. No ginásio de basquete, estão sendo instalados 38 pontos de iluminação de LED, que melhorarão a luminosidade, além de proporcionar economia na conta de energia elétrica.

Os banheiros também estão recebendo melhorias, com a troca das portas, dos chuveiros, pintura e higienização. O ginásio de ginástica artística ganhou dez novos ventiladores. Segundo o secretário, Marcio Henrique Leal, o objetivo da pasta é revitalizar todos os equipamentos esportivos. “Estamos começando com o Centro Cívico, mas vamos expandir para as praças de esporte espalhadas pela cidade”, disse.

As ações foram iniciadas no Centro Cívico em novembro, e já foram concluídas a pintura da arquibancada do campo, da área interna do ginásio de basquete, do prédio administrativo, capinação e limpeza.

Nesta etapa do serviço, a Secretaria de Esportes contou com a parceria das empresas Estrutura Veículos e Glass Limpeza.