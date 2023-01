Programa Prospera Família da sec de Assistência Social

A SMIADS (Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social) de Sumaré, em parceria com o Governo Estadual, iniciou nesta segunda-feira (9). Os encontros presenciais do programa Prospera Família têm o objetivo de promover a mobilidade social ofertando formação na área de empreendedorismo, capacitação profissional e geração de renda, para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em Sumaré, 301 mulheres, chefes de família das regiões de Nova Veneza, Maria Antônia e Área Cura, já participam da primeira etapa do programa, dedicada à elaboração de um projeto de vida. Nesta fase, as participantes recebem orientação para definir planos de futuro, combinando objetivos pessoais, profissionais, sociais e financeiros. As participantes contam também com espaço kids integrado, para que possam levar os filhos durante as formações.

“Esta é a primeira etapa desse programa tão bonito que é o Prospera Família. Neste primeiro momento, acontecem as formações para elaboração do projeto de vida. Orientação em grupos descentralizados, em cada uma das regiões da cidade”, explica a secretária de Cidadania e de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Cléia Meneguetti.

O Prospera Família conta ainda com outros três eixos voltados ao desenvolvimento humano, capacitação profissional e empreendedorismo. São eles: Tutoria, em que acontece o acompanhamento contínuo das participantes; Capacitação, em que são ministrados cursos técnicos para o trabalho e empreendedorismo baseado no projeto de vida; além da Transferência de Renda, com o auxílio financeira mensal para que os participantes possam se manter no programa.

As pessoas aptas a participar do Prospera Família se inscreveram para o programa no início de novembro do ano passado. Os interessados deveriam fazer parte de famílias com apenas um responsável (mães ou pais solteiros e viúvos, por exemplo), com ao menos um filho ou dependente com até seis anos, renda familiar mensal de até R$ 210 por pessoa e inscritos no Cadastro Único.

A lista das famílias elegíveis foi disponibilizada para consulta na seção “Prospera Família”, na página principal do Portal da Prefeitura de Sumaré ( https://sumare.atende.net/cidadao/pagina/programa-prospera-familia), assim como os locais de realização.

“É muito gratificante termos no município programas como o Prospera Família, em que o foco é o desenvolvimento pessoal, profissional e, consequentemente o financeiro, abrindo um conjunto de possibilidades para que essas famílias deixem a situação de vulnerabilidade social e tenham sucesso e estabilidade.”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

