A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana alerta o cidadão que o Governo Federal prorrogou os prazos para a atualização de dados do Cadastro Único, que venceriam nesta sexta-feira (15). Americana tem 13.619 famílias inscritas no Cadastro Único, segundo dados de abril, os mais recentes informados pelo Ministério da Cidadania.

O prazo é individualizado e varia de acordo com cada programa. As famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil (PAB) que estão em Revisão Cadastral, agora terão até o dia 14 de outubro para atualizar o cadastro e evitar o bloqueio do benefício em novembro.

Já as famílias em Averiguação Cadastral dos Públicos 2 e 3 terão até o dia 12 de agosto para a atualização do Cadastro Único e evitar o cancelamento do PAB e da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

“Essa regularização é necessária para evitar o cancelamento da inscrição da família no Programa Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica, mas não é preciso correr. O importante é manter o cadastro atualizado para continuar recebendo o benefício”, declarou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O beneficiário pode obter mais informações pelo telefone 0800-707-2003, através da Central de Relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).