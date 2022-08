Na manhã desta quarta-feira quem abriu sites da região se deparou com um ‘bombardeio’ de propaganda eleitoral do candidato a deputado federal Eduardo Cunha (PTB).

Além de portais de notícias, a propaganda de Eduardo também está aparecendo em aplicativos. O que chamou a atenção é que a propaganda está sendo exibida também em aplicativos de relacionamentos para homens gay, como o Hornet.

A arte ainda traz o número do presidente Jair Bolsonaro, candidato apoiado por Cunha.

As propagandas, direcionadas as cidades de Piracicaba e Campinas, trazem os slogans “Piracicaba pode melhorar com Cunha” e Campinas pode melhorar com Cunha”.