A campanha de Natal do Tivoli Shopping deste ano tem como inspiração as belíssimas paisagens brasileiras e o amor pelo Brasil. Exatamente por isso, o prêmio da campanha comercial do empreendimento este ano será uma viagem para o resort 5 estrelas Salinas Maragogi All Inclusive, no Nordeste.

O complexo hoteleiro foi eleito o “melhor resort all inclusive da América do Sul” pelo Traveler’s Choice 2022, premiação do TripAdvisor, e “o melhor resort do Brasil” pela revista Melhores Destinos, referência no segmento de viagens.

Serão sorteados dois vales-viagem, cada um válido para duas pessoas, que poderão curtir dias de descanso e diversão com tudo pago. O prêmio inclui o traslado ida e volta até o hotel e a hospedagem no sistema all inclusive, ou seja, com tudo incluído. O Salinas fica na cidade de Maragogi, em Alagoas.

“A escolha do prêmio foi planejada para combinar com nosso Natal, que neste ano tem o tema “Natal 5 Estrelas”, então nada melhor do que um prêmio 5 estrelas também, por isso, optamos por sortear uma viagem para o Nordeste, para um resort 5 estrelas, um destino que é um dos mais belos e paradisíacos do Brasil”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para concorrer ao prêmio, é necessário totalizar R$ 300,00 em compras nas lojas participantes e trocar as notas fiscais por números da sorte para o sorteio. Compras realizadas de segunda a quinta-feira darão direito a números da sorte em dobro.

A participação é ilimitada. Seguindo as regras da promoção, o cliente poderá participar com quantos números da sorte quiser. As notas fiscais poderão ser utilizadas de forma integral, de uma única compra, ou podem ser cumulativas, ou seja, vindas de compras fracionadas, desde que totalizem o valor mínimo estipulado.

O cadastro das notas deverá ser realizado no site promocao.tivoli.com.br ou no ponto de autoatendimento, localizado na área de expansão, em frente ao restaurante Estação Valentina.

Compre e ganhe

A campanha de Natal do Tivoli Shopping deste ano também contará com uma ação no sistema “compre e ganhe“. Além de poder participar do sorteio e concorrer às viagens, todo consumidor que comprovar R$ 300,00 em compras nas lojas participantes ganhará um kit com uma ecobag da instituição Amigos do Bem e um Biscoitti Estrela da Casa Bauducco, que garantirá o “sabor” de Natal ao brinde.

O projeto Amigos do Bem é uma ação social voltada a ajudar o Sertão Nordestino. O trabalho, que começou em 1993 com um pequeno grupo de amigos, hoje é um dos maiores projetos sociais do país e atende mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará, promovendo a transformação de milhares de vidas por meio de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde.

“Neste ano, nossa intenção foi realmente promover um Natal diferente, por isso, estamos inovando e além do sorteio também vamos oferecer aos nossos clientes esse brinde. Além de ser um mimo bacana para quem ganha, ainda estaremos exercitando a solidariedade e contribuindo com um projeto social muito importante, que faz a diferença na vida de milhares de brasileiros”, destaca Paula.

O brinde será limitado a uma unidade por CPF, enquanto durarem os estoques. Para ganhar o kit, os clientes do shopping poderão somar dois ou mais comprovantes de compra a fim de totalizar R$ 300,00. No entanto, a retirada só poderá ser feita após o cadastro e validação das notas fiscais, comprovando o valor gasto e a reserva do brinde no site da promoção.

Ao fazer a reserva, o cliente receberá um QR Code e é com ele que conseguirá retirar o kit no balcão de trocas da promoção no shopping, em frente ao restaurante Estação Valentina. As retiradas poderão ser feitas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.

A promoção Natal 5 Estrelas será válida de 18 de novembro a 3 de janeiro de 2023. Os sorteios ocorrem no dia 7 de janeiro, pela Loteria Federal. O regulamento completo está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.

Natal 5 Estrelas

Neste ano, o Tivoli Shopping vai celebrar esse período tão especial do final do ano unindo Natal e Copa do Mundo. Por isso, a decoração natalina é toda nos tons de verde e dourado. Para completar, muitas luzes fazem parte da ambientação, representando todo o brilho do Natal e deixando o espaço com aquele clima especial, típico desta época do ano.

“A Copa do Mundo e o Natal são duas datas importantes em nosso calendário e que geram emoção nas pessoas, despertando o sentimento de união, otimismo e esperança, por isso, resolvemos juntar as duas coisas e fazer algo diferenciado este ano”, explica a coordenadora de Marketing do empreendimento.

O ponto central da decoração do Natal 5 Estrelas está montado na Praça de Eventos. O belíssimo Jardim Encantado, repleto de elementos natalinos, como guirlandas, trenó e uma árvore de Natal gigante com 8 metros de altura, encanta adultos e crianças e é o cenário perfeito para fotos.

E, como já é tradição no Tivoli Shopping, mais uma vez há uma atração interativa e tecnológica, que neste ano faz uma homenagem à nossa Seleção Brasileira de Futebol 5 estrelas. No cenário, a pessoa toca em um painel e aparecem as camisas com as quais o Brasil levou o título de campeão, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A camisa desta Copa também faz parte da apresentação.

O espaço interativo fica instalado na área da expansão, em frente ao Coco Bambu, e funciona durante todo o período em que o shopping está aberto.

Aos sábados, o Tivoli realiza ainda as paradas natalinas, em que diversos personagens temáticos percorrem os corredores do shopping, desfilando, dançando e interagindo com o público. Os desfiles começam às 16h30.

Outra grande atração é o Show de Luzes. Neste ano, além da fachada do empreendimento toda iluminada e decorada para o espetáculo, o Tivoli traz ainda uma estrela gigante e brilhante no estacionamento, em frente à entrada principal, em alusão à busca pela 6ª estrela da Copa.

Instagramável, a estrela tem mais de 12 metros de altura, é composta por 35.000 leds e é um grande atrativo para lindos registros fotográficos.

O Show de Luzes é realizado na parte externa do empreendimento, na Entrada A, a principal do shopping, todas as terças e quintas-feiras, e aos sábados e domingos, sempre às 20h.

E, como não poderia faltar, o Papai Noel recepciona as crianças, conversa, recebe pedidos, cartinhas e fica disponível para fotos de terça-feira a domingo, das 14h às 21h, com um intervalo no período das 17h às 18h. O trono do Papai Noel está em um ambiente criado especialmente para ele, na área da expansão, em frente ao Coco Bambu.