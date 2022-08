As obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes, que dá acesso à nova alça do viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano, trecho da Rua Rondônia até a Avenida Abdo Najar, prosseguem nesta terça-feira (2) com a concretagem da calçada. Na sequência, será aplicada a massa asfáltica, iluminação pública de LED, readequação do canteiro e sinalização de solo, pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), segundo informações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“É uma obra esperada há 30 anos pela população, que será entregue em breve pelo governo do prefeito Chico Sardelli. Uma conquista para Americana, proporcionando o desenvolvimento daquela região e mobilidade urbana ao município”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.