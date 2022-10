Faltam poucos dias para a chegada da estação do ano mais esperada por muitos: o verão. Esse período está relacionado a praia, piscina, noites agradáveis, férias, confraternizações e ao final de ano. Já para outros, é o início da corrida para ficar em forma em tempo recorde.

A internet disponibiliza várias opções para emagrecer e ganhar músculos para ontem, mas antes de investir em uma das milhares fórmulas mágicas, pare e reflita: vale a pena investir em medicamentos, chás de origem duvidosa ou dietas malucas? Quanto vale a sua vida? Quais são as contraindicações?

A resposta é simples: você vai colocar a sua saúde e até mesmo a sua vida em risco ao optar por esse tipo de atalho. Quer estar bem para o próximo verão? O projeto deve começar um ano antes. Inclua atividade física e alimentação saudável, faça a mudança de chave. Não será fácil, no início a luta será contra você, não permita que pensamentos sabotadores adiem seus planos. Por isso, é importante contar com uma equipe de profissionais multidisciplinares para acompanhar a jornada e quando for necessário pegar na sua mão e ajudar a seguir em frente.

Emagrecer não é apenas mudar a composição corporal, mas transformar gradativamente hábitos e comportamentos que definem o perfil de vida saudável. Esta análise única de “perder gordura” é uma visão limitada de todo o processo que envolve vários fatores. A perda de peso é um processo de mudança de atitudes, não apenas físico, mas também de práticas, comportamentos e, consequentemente, da estrutura física.

Desde os meados da década de 1980, tem havido um crescente interesse na aplicação do exercício como remédio para a prevenção de doenças. Inúmeras pesquisas têm confirmado que os exercícios físicos são altamente benéficos para melhorar a composição corporal, a qualidade de vida, a capacidade funcional de saúde mental e até mesmo reduzir o risco de recorrência de câncer e de desenvolvimento de outras doenças crônicas.

Estar em movimento aumenta a resposta do sistema imunológico, é uma maneira eficiente para controlar casos de pressão alta e diabetes, possibilitando até mesmo a diminuição de medicamentos.

Aplicando oito dicas específicas, é possível perceber como o exercício pode melhorar a qualidade de vida, com benefícios que podem ser alcançados independentemente da idade, da condição física passada ou atual e do nível econômico social. Uma pequena mudança nos hábitos é capaz de provocar uma grande melhora na saúde e na qualidade de vida. Essa pode, inclusive, impulsionar a carreira profissional.

Oito motivos para investir na atividade física

Combate de Doenças Crônicas

Pesquisas têm comprovado que indivíduos fisicamente aptos e/ou treinados tendem a apresentar menor incidência de doenças crônico-degenerativas. Fato explicável por uma série de benefícios fisiológicos e psicológicos. A prática regular da atividade física pode, até mesmo, contribuir na prevenção de inúmeras patologias, tais como: diabetes tipo II, osteoporose, hipertensão e alguns tipos de câncer.

Melhor qualidade do sono

Pesquisadores afirmam que o sono de pessoas ativas é melhor que o de pessoas inativas. Um sono melhor proporciona menos cansaço no dia seguinte e mais disposição para a prática de atividade física. Durante o sono, há um maior relaxamento muscular e a redução da tensão nervosa decorrente dos exercícios.

Pode e deve ser entretenimento

Quanto mais diversão, mais fácil será a manutenção deste hábito. O programa de atividades pode incluir exercícios estruturados como caminhar, correr, jogar futebol ou outros esportes. É importante incluir atividades cotidianas como afazeres domésticos, trabalhos no jardim ou caminhar com o cachorro. Escolha uma combinação de atividades estruturadas e cotidianas que encaixem no seu horário. Experimente algo que dê prazer.

Ansiedade e depressão

A inclusão de exercícios pode minimizar os sintomas. Pessoas com tendência a ansiedade e depressão são beneficiadas pela liberação de substâncias calmantes e relaxantes durante a atividade física. As endorfinas, que aumentam no organismo de quem pratica exercícios, ajudam na diminuição da hiperatividade e oferecem sensação de bem-estar e bom humor.

Humor

Muitos benefícios psicológicos estão relacionados ao estilo de vida fisicamente ativo. A atividade física regular atua efetivamente na prevenção e no tratamento de distúrbios psicológicos e na promoção da saúde mental, por meio da melhoria do humor e do autoconceito, da maior estabilidade emocional e autocontrole, da maior autoeficácia, do controle do estresse, além de melhorar a função intelectual.

Controle do peso corporal

A atividade física ajuda a controlar o peso corporal, queimando as calorias em excesso que, de outra forma, seriam armazenadas como gordura. A maioria dos alimentos ingeridos contém calorias, e tudo o que fazemos gasta calorias, incluindo dormir, respirar e digerir a comida. O grande desafio está no equilíbrio das calorias ingeridas com as calorias utilizadas, que refletem no estilo de vida e nas atividades físicas diária

Melhor desempenho profissional

A prática de exercícios ajuda na regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue para o cérebro e ajuda na capacidade de lidar com problemas e com o estresse. Muitas empresas e pessoas estão descobrindo que praticar algum tipo de exercício físico pode ser uma das saídas mais rápidas e eficientes para aumentar a disposição, a agilidade e o vigor físico que o trabalho exige. Desempenho fraco, lentidão nas decisões e falta de criatividade podem ser resolvidos com a prática de atividades físicas regulares. Manter-se pode também exercer efeitos no convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar.

Longevidade

Embora não seja possível evitar o envelhecimento, o exercício regular minimiza os efeitos da idade, aumenta a expectativa de vida e limita o desenvolvimento de algumas doenças. Estudos experimentais sugerem que a prática de atividades de intensidade moderada atua na redução de taxas de mortalidade, e o risco de incapacidade para realizar as tarefas diárias diminui em 7% a cada hora adicional de atividade física por semana.

Eduardo Netto é profissional de Educação Física formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Ciência da Motricidade e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Eduardo Netto é referência no mercado fitness, está na área há 36 anos e é o precursor da aula de localizada no Brasil. Atualmente, é sócio e diretor técnico da rede Bodytech.