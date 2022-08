Os vereadores barbarenses devem apreciar o Projeto de Lei Complementar nº 14/2021, assinado pelos vereadores Arnaldo Alves (PSD) e Joi Fornasari (PV), que altera a redação do artigo 13, inciso II, e artigo 20, inciso I, da Lei Complementar nº 92/2010, sobre o serviço de transporte escolar no Município. Na prática, a proposta permite que veículos de transporte escolar, quando substitutos, possam ter até 17 anos de fabricação ao invés de 15 anos.

Eles ainda vão avaliar 11 moções esta terça-feira (02 de agosto), durante a 27ª Reunião Ordinária, a ser realizada a partir das 14 horas, no Plenário Dr. Tancredo Neves, da Câmara Municipal.

Na sequência, a Ordem do Dia traz o Projeto de Lei nº 95/2022, de autoria dos vereadores Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), presidente do Legislativo; Esther Moraes (PL) e Júlio César Santos da Silva, o Kifú (PL), que institui no Calendário Oficial de Eventos do Município a “Semana Municipal da Capoeira”, a ser realizada anualmente, na primeira semana do mês de agosto. O objetivo, segundo os autores, é a diversificação dos conteúdos apresentados em escolas e outros espaços de forma pedagógica, procurando reforçar as muitas faces da capoeira como elemento educacional, cultural, de inclusão social e esportivo.

A Ordem do Dia desta reunião traz, ainda, as moções nº 343 a 348 e 350 a 354/2022.

A sessão camarária é aberta ao público e também pode ser acompanhada por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Câmara, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).