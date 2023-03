Projeto Tenda, de Americana, faz vaquinha para Missão Ribeirinha

A farmacêutica e moradora de Americana, Débora Cruz Silva, reuniu um grupo de amigos e criaram o Projeto Tenda, que visa proporcionar atendimento em saúde para comunidade e, paralelo a isso, construir um alojamento de apoio para missionários. O local escolhido para a primeira missão foi a comunidade da Ilha de João Pilatos, no município de Ananindeua-PA.

“Tudo começou em 2008, antes mesmo de eu e a Rizia (uma das médicas do projeto) entrarmos na faculdade. Já sonhávamos em ter um projeto social no futuro que atendesse comunidades carentes usando as nossas profissões (ela médica, e eu farmacêutica). Os anos se passaram e agora, formadas e exercendo a profissão com muito amor, com experiência em missões evangelísticas (algumas delas usando a profissão) decidimos tirar o nosso sonho da gaveta e dar start na nossa primeira missão: a comunidade ribeirinha! Hoje temos como integrantes da equipe mais médicos, dentistas, engenheiro civil e amigos parceiros”, disse Débora.

Para que essa ação de solidariedade ter sucesso, Débora e amigos estão fazendo uma vaquinha intitulado “Missão Ribeirinho” onde o acesso para ajuda é através do link: https://www.vakinha.com.br/3414029 ou contribuir via PIX através da chave: [email protected]

