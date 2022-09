Um projeto de educação transformadora, que aborda de maneira lúdica as disciplinas de física, química e biologia, mas ao mesmo tempo colabora para que o aluno desenvolva protagonismo, colaboração, autonomia e empatia. Assim é o Nau dos Mestres, que iniciou as atividades este mês em Americana (SP). Viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com patrocínio da Evonik e implementada pela Evoluir em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa envolverá a formação de educadores de oito escolas da rede pública, beneficiando direta e indiretamente centenas de estudantes.

Direcionado a crianças a partir dos 7 anos, o Nau dos Mestres agrega a metodologia de aprendizagem baseada em projetos (ABP) – onde os estudantes de fato colocam a mão na massa, assimilando os conceitos na prática – e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, sempre com foco nas competências gerais estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular. Os professores participam de formações específicas, com o intuito de ampliar sua visão sistêmica dentro dessas diretrizes. Até novembro, serão realizados encontros formativos, englobando reuniões virtuais e presenciais e palestras, que também envolvem orientações sobre como aproveitar melhor os materiais de apoio disponibilizados. Haverá ainda um encontro especial com os alunos também.

Os kits distribuídos para as escolas são um destaque à parte, sob medida para atrair a atenção da garotada. Todos os materiais são acondicionados em um mobiliário lúdico elaborado especialmente para o projeto, atribuídos a quatro mestres diferentes, com livros e artefatos. No móvel de Leonardo da Vinci estão experiências ligadas a geometria, aerodinâmica e movimento. Merlim, o alquimista, traz atividades de química e física. Já o Deus grego Apolo destaca energia e luz, enquanto Gaia, a mãe natureza, explora os ciclos e elementos da vida, preservação da natureza e biologia.

“Todos esses recursos têm o objetivo de despertar o interesse pelas ciências, tratando de questões fundamentais como a sustentabilidade e explorando sua linguagem em diferentes modalidades, onde a curiosidade é o começo de toda a aventura”, explica o coordenador do Nau dos Mestres na Evoluir, Júnior Ribeiro. “É um suporte importante, quando lembramos que muitas escolas públicas não contam com um laboratório de ciências, e esse kit também foi pensado para conter itens que podem ser repostos facilmente”, aponta. “Os livros utilizados, inclusive, podem ser colocados à disposição da população em geral e são inclusivos, com opção de áudio livro para contemplar as pessoas com deficiência visual”.

Ribeiro ressalta que o Nau dos Mestres apresenta uma proposta diferente, onde o ensino ganha contornos mais amplos e não se limita a transmitir apenas os conceitos da disciplina em si, mas engaja o aluno a fazer suas próprias descobertas de vida, questionar, trilhar ativamente o caminho do seu aprendizado, sempre com o apoio e o estímulo do educador. “Trabalhadas em seu conjunto, são habilidades que contribuirão para o seu crescimento pessoal e para seu papel de cidadão ativo na sociedade no futuro”, conclui.

“Apoiar um projeto como este, voltado à educação e à construção de um mundo melhor é muito gratificante, pois vai ao encontro dos valores da Evonik. Buscamos sempre implantar ou apoiar ações que deixem um legado e que possam ser replicadas, impactando o maior número possível de pessoas”, destaca Regina Bárbara, Gerente de Comunicação e Eventos América Central e do Sul, da Evonik.

Sobre a Evonik

A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 países no mundo inteiro. Em 2021, registrou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,38 bilhões de euros. A Evonik vai muito além da química para criar soluções inovadoras, lucrativas e sustentáveis para seus clientes. Cerca de 33.000 colaboradores trabalham juntos em prol de um objetivo comum: melhorar a vida das pessoas hoje e no futuro.

Sobre o Nau dos Mestres

Ensinar ciência de forma diferente e criativa. Esse é o propósito do programa Nau dos Mestres, já implementado em mais de 30 cidades em todo o país. Com o objetivo de estimular o aprendizado científico e artístico de forma lúdica e criativa para os alunos a partir dos 7 anos, o programa trabalha juntamente as habilidades socioemocionais como protagonismo, colaboração, autonomia e empatia, por meio dos saberes da ciência. O acervo é composto por quatro caixas – Merlim, Leonardo da Vinci, Apolo e Gaia – recheadas de materiais para o estudo de física, química e biologia, além de quatro livros com experimentos e desafios. Tudo isso para que os educadores possam conduzir atividades práticas e divertidas em sala de aula.

Sobre a Evoluir