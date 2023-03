Projeto de adoção arrecada dinheiro para construção de lar para gatinhos

O projeto “Quero adotar um gatinho” realiza uma campanha de arrecadação de fundos para a construção de uma casa. O local irá receber cerca de 200 gatos, segundo uma publicação do projeto no Instagram.

Na postagem o grupo disponibiliza a lista de materiais que serão necessários para a obra e deixa o número do PIX caso alguém queira ajudar com os custos.

600 blocos de 15

35 sacos de cimento

3 metros de areia média

1,5 de pedra 1

4 barras de ferro 3/8

3 rolos de fio 2,5 u. Azul,um vermelho e um verde

De 100 metros cada rolo

1 viga de ferro 3/8 para baldrame comprimento 9,5 metros 15 por 27 cm

4 colunas de ferro com 5 de altura ferro 3/8

4 colunas de ferro 3/8 medidas de largura 12 /15 com 5,50 de comprimento

6 colunas de ferro 3/8 largura de 12 /15 com 6 metros de comprimento

PIX 19981245207 – Projeto Quero Adotar um Gatinho no Instagram



