A população de Americana terá à sua disposição, entre os dias 28 e 30 de março, uma série de serviços gratuitos relacionados à emissão de documentos, com o objetivo de desburocratizar a relação entre cidadãos e órgãos governamentais, facilitando, dessa maneira, a vida das pessoas. É o projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania (SJC).

Na terça (28), o veículo estará estacionado, das 9 às 17 horas, na Praça Vinicius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga; no dia 29, quarta-feira, ficará das 9 às 17 horas, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz; e na quinta-feira (30), das 9 às 15 horas, na Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim.

O atendimento ao público contempla os seguintes serviços: agendamento de 2ª via de RG; certidões de nascimento, casamento e óbito; atestado de antecedentes criminais; pedido de emissão da carteira de trabalho digital; entrada no Seguro Desemprego; emissão de 2ª via de CPF; emissão de 2ª via de contas de água e luz; elaboração de Currículo Vitae; consulta no Serasa; encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos Programas e Coordenações da SJC, como de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS); Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI); Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP); Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI); Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC); Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM); e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

A vinda do projeto para a cidade foi intermediada pela Secretaria de Gestão de Convênios de Americana. “É uma excelente oportunidade para a população que necessita desses serviços e, muitas vezes, não tem tempo de ir até os órgãos competentes para resolver algumas pendências. Outro diferencial é o grande número de serviços disponibilizados em um único lugar, o que facilita, e muito, a resolução de inúmeras questões”, ressalta o secretário da pasta, Vinícius Zerbetto.