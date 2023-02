Projeto ‘Barco Escola’ com inscrições abertas para grupos e escolas

O projeto “Navegando pelas Águas do Conhecimento” abriu inscrições para 2023 a escolas e grupos interessados nas palestras, excursões e na visita à Represa do Salto Grande. Depois do recesso de férias, as atividades serão retomadas no próximo dia 23.

As visitas são organizadas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), pela Associação Barco Escola da Natureza, Secretaria Municipal de Educação e pela CPFL Renováveis. Os participantes assistem a uma aula de educação ambiental enquanto navegam pelo Reservatório do Salto Grande. O roteiro inclui também a visita à Estação de Tratamento de Água (ETA), onde recebem informações sobre recursos hídricos, esgoto sanitário, os processos de purificação da água antes de ser destinada para o abastecimento da população, entre outros assuntos.

LEIA TAMBÉM: + Água. Construção de novos reservatórios está na reta final

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, enalteceu a proposta envolvendo os estudantes. “O conhecimento é a chave de tudo e precisamos aprender para que possamos agir de forma mais correta, principalmente sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e aos recursos hídricos, que são bens finitos”, disse.

Os passeios acontecem de segunda a sexta-feira e os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3471-2937.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento