Nesta quinta-feira (17/11), a partir das 20h30, a Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Americana, iniciando o trajeto pela avenida Antonio Pinto Duarte. O comboio é composto por cinco caminhões cenográficos e sonorizados, com as presenças do Papai Noel, da Mamãe Noel e de outros personagens para celebrar a época natalina.

Até às 22h, A Caravana levará a magia natalina pelas avenidas da Saúde, Paulista, Bandeirantes, Viaduto Amadeu Elias, Rua Rio Branco, Avenida Brasil, Iacanga, encerrando na Avenida Gioconda Cibin.