TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – DOUTOR ESTRANHO (3D) DUB NO MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 126min.

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos

de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro

Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que

virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal

indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do

Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a

realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso

para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth

Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – DOUTOR ESTRANHO (DUB) NO MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 126min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – DOUTOR ESTRANHO (LEG) NO MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 126min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 3 – UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO (PARIS FILMS)

Animação Infantil – Nacional – Livre – Duração: 105min.

Em Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento

(Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um

objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma

das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no

mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se

transformar em uma figura malígna.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – DOUTOR ESTRANHO (ATMOS) DUB NO MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 126min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 16h30 – 19h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – DOUTOR ESTRANHO (ATMOS) LEG NO MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 126min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – DOUTOR ESTRANHO (DUB) NO MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 126min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 – 17h40 – 20h15

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 17h40 – 20h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – JUJUTSU KAISEN 0 (DUB) (COLUMBIA PICTURES)

Ação/Fantasia – Dublado – 14 Anos – Duração: 105min.

Yuuta Okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de infância Rika morreu em um acidente de

trânsito, seu fantasma ficou preso com ele. Mas seu espírito não aparece como a doce menina que Yuuta

conheceu. Em vez disso, ela se manifesta como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege

ferozmente. Incapaz de controlar o comportamento violento de Rika, Yuuta é incapaz de impedir o

derramamento de sangue que se segue à sua vingança brutal. Como resultado, quando apreendido por

feiticeiros “Jujutsu” – os guardiões secretos do mundo, treinados para combater forças como Rika – Yuuta

deseja ficar completamente isolado para que ninguém mais possa se machucar. No entanto, seu

apreensor, o mestre feiticeiro Satoru Gojou, tem planos diferentes para ele: ele entrará na Escola de

Ensino Médio Jujutsu e aprenderá a controlar Rika para ajudar as pessoas. Agora no primeiro ano da

escola, Yuuta começa a aprender as artes do Jujutsu e a combater seres malignos. Ao lado de seus

novos colegas de classe Maki Zenin, um especialista em armas de Jujutsu; Toge Inumaki, um feiticeiro

que usa suas palavras como armas; e Panda, um urso panda aparentemente ambulante e falante, Yuuta

começa a encontrar seu lugar no mundo e, pela primeira vez, a se sentir confortável com suas

habilidades. No entanto, conforme seu treinamento progride, Yuuta aprende que os perigos do mundo do

Jujutsu vão muito além dos espíritos malignos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – CIDADE PERDIDA (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

A brilhante, porém reclusa autora Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares exóticos em seus

romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum),

que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de

seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o

guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. Para provar que é possível ser um herói

na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma

aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo

tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – SONIC – O FILME 2 – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura – Dublado – 10 Anos – Duração: 122min.

Sonic – O Filme 2 é uma sequência dos acontecimentos do primeiro live-action de Sonic The Hedgehog,

baseado no videogame de sucesso. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto

para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá

quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o

retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o

poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em

uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ANIMAIS FANTÁSTICOS (DUB) OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura – Dublado – 12 Anos – Duração: 142min.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander

(Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais

do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore

(Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads Mikkelsen). A trama verá o célebre bruxo de

Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e, incapaz de detê-lo sozinho, ele confia no

magizoologista para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma

missão perigosa, na qual eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a

crescente legião de seguidores do vilão. O novo filme conecta de vez o mundo de Newt Scamander e

Harry Potter e aprofunda a vida do lendário Diretor de Hogwarts, Dumbledore.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

SONIC 2: O FILME (D) (DUBLADO) (SONIC THE HEDGEHOG 2)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jeff Fowler, Duração: 02:02:00h, com: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter

SALA 1

07/05/2022 – Sábado: 14:25h

08/05/2022 – Domingo: 14:25h

SALA 2

05/05/2022 – Quinta-Feira: 16:35h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 16:35h

07/05/2022 – Sábado: 16:35h

08/05/2022 – Domingo: 16:35h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 16:35h

10/05/2022 – Terça-Feira: 16:35h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 16:35h

ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE (D) (DUBLADO) (FANTASTIC BEASTS: THE

SECRETS OF DUMBLEDORE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Yates, Duração: 02:22:00h, com: Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller

SALA 5

05/05/2022 – Quinta-Feira: 16:25h – 21:30h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 16:25h – 21:30h

07/05/2022 – Sábado: 16:25h – 21:30h

08/05/2022 – Domingo: 16:25h – 21:30h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 16:25h – 21:30h

10/05/2022 – Terça-Feira: 16:25h – 21:30h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 16:25h – 21:30h

DOUTOR ESTRANHO NO MULTIVERSO DA LOUCURA(D) (DUBLADO) (DOCTOR STRANGE IN THE

MULTIVERSE OF MADNESS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Derrickson, Duração: 02:06:00h, com: Benedict Cumberbatch, Elizabeth

Olsen, Benedict Wong

SALA 2

05/05/2022 – Quinta-Feira: 19:05h – 21:45h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 19:05h – 21:45h

07/05/2022 – Sábado: 14:00h – 19:05h – 21:45h

08/05/2022 – Domingo: 14:00h – 19:05h – 21:45h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 19:05h – 21:45h

10/05/2022 – Terça-Feira: 19:05h – 21:45h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 19:05h – 21:45h

SALA 3

05/05/2022 – Quinta-Feira: 16:10h – 21:50h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 16:10h – 21:50h

07/05/2022 – Sábado: 16:10h – 21:50h

08/05/2022 – Domingo: 16:10h – 21:50h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 16:10h – 21:50h

10/05/2022 – Terça-Feira: 16:10h – 21:50h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 16:10h – 21:50h

SALA 4

05/05/2022 – Quinta-Feira: 15:00h – 18:30h – 21:20h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 15:00h – 18:30h – 21:20h

07/05/2022 – Sábado: 15:00h – 18:30h – 21:20h

08/05/2022 – Domingo: 15:00h – 18:30h – 21:20h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 15:00h – 18:30h – 21:20h

10/05/2022 – Terça-Feira: 15:00h – 18:30h – 21:20h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 15:00h – 18:30h – 21:20h

DOUTOR ESTRANHO NO MULTIVERSO DA LOUCURA(L) (LEGENDADO) (DOCTOR STRANGE IN THE

MULTIVERSE OF MADNESS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Derrickson, Duração: 02:06:00h, com: Benedict Cumberbatch, Elizabeth

Olsen, Benedict Wong

SALA 1

05/05/2022 – Quinta-Feira: 19:20h – 22:10h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 19:20h – 22:10h

07/05/2022 – Sábado: 19:20h – 22:10h

08/05/2022 – Domingo: 19:20h – 22:10h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 19:20h – 22:10h

10/05/2022 – Terça-Feira: 19:20h – 22:10h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 19:20h – 22:10h

DOUTOR ESTRANHO NO MULTIVERSO DA LOUCURA 3D (D) (DUBLADO) (DOCTOR STRANGE IN THE

MULTIVERSE OF MADNESS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Derrickson, Duração: 02:06:00h, com: Benedict Cumberbatch, Elizabeth

Olsen, Benedict Wong

SALA 3

05/05/2022 – Quinta-Feira: 19:00h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 19:00h

07/05/2022 – Sábado: 19:00h

08/05/2022 – Domingo: 19:00h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 19:00h

10/05/2022 – Terça-Feira: 19:00h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 19:00h

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 3: UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO (IDIOMA ORIGINAL) (DETETIVES DO

PRÉDIO AZUL 3: UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO)

Ano de Produção: 2021, Idioma: PORTUGUES, Diretor: Mauro Lima, Duração: 01:45:00h, com: Pedro Henrique Motta, Letícia Braga, Anderson Lima

SALA 3

07/05/2022 – Sábado: 14:00h

08/05/2022 – Domingo: 14:00h

CIDADE PERDIDA (D) (DUBLADO) (THE LOST CITY)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Aaron e Adam Nee, Duração: 01:52:00h, com: Sandra Bullock, Channing

Tatum e Daniel Radcliffe

SALA 1

05/05/2022 – Quinta-Feira: 16:55h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 16:55h

07/05/2022 – Sábado: 16:55h

08/05/2022 – Domingo: 16:55h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 16:55h

10/05/2022 – Terça-Feira: 16:55h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 16:55h

JUJUTSU KAISEN 0 (D) (DUBLADO) (JUJUTSU KAISEN 0)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2021, Idioma: JAPONÊS, Diretor: Sunghoo Park, Duração: 01:45:00h, com: .

SALA 5

05/05/2022 – Quinta-Feira: 19:15h

06/05/2022 – Sexta-Feira: 19:15h

07/05/2022 – Sábado: 14:10h – 19:15h

08/05/2022 – Domingo: 14:10h – 19:15h

09/05/2022 – Segunda-Feira: 19:15h

10/05/2022 – Terça-Feira: 19:15h

11/05/2022 – Quarta-Feira: 19:15h