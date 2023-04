Programa Linha Direta retorna à TV no dia 4 de maio

Sucesso nos anos 90 e 2000, o programa policial Linha Direta retorna depois de 15 anos à programação da TV Globo, sob o comando de Pedro Bial, no dia 4 de maio.

No novo formato, o programa trará dois crimes, um já solucionado e outro em andamento e com procurados pela justiça.

Neste sábado (8), foi divulgada a primeira foto do apresentador no estúdio.

No novo Linha Direta, Bial não ficará apenas no estúdio como no formato anterior com os apresentadores Marcelo Rezende e Domingos Meirelles, mas também fará entrevistas com pessoas envolvidas nos casos policiais.

O Linha Direta se passará às quintas-feiras, por volta de 23h.

