A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana informa que a APL (Arranjo Produtivo Local) Têxtil e Confecção, está com inscrições abertas para os empresários que precisam aprimorar a gestão de pessoas e formar uma equipe de alta performance.

O Programa Gestão de Pessoas oferece três palestras e mais duas horas de consultoria individual para cada empresa participante. As atividades são presenciais e gratuitas e ocorrerão na sede do Senai, localizado à Avenida Brasil, nº 2.801, no Parque Residencial Nardini.

Acompanhe a programação:

27/6 – 19 horas – Palestra “Como contratar talentos”;

28/6 – 19 horas – Palestra “Como aumentar o potencial da sua equipe”;

30/6 – 19 horas – Palestra “Como desenvolver habilidades de liderança”.



O programa é exclusivo para empresas formalizadas, e as inscrições podem ser feitas no link https://inscricao.sebraesp.com.br/kit/turma/25933 .