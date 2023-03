Programa Americana Inteligente economiza 33 milhões de litros de água

Criado pela Prefeitura Municipal de Americana, o Programa Americana Inteligente, sistema de tramitação digital de documentos, completa três anos com muito a comemorar neste Dia Mundial da Água. Cerca de 13 milhões de folhas deixaram de ser impressas, que equivalem a 26 mil resmas e a 62 toneladas de papel. Com a economia gerada em papel, foram poupadas cerca de 1.300 árvores e economizados mais de 33 milhões de litros de água, uma vez que para se produzir 1Kg de papel, são consumidos cerca de 540 litros de água.

De acordo com a USG (Unidade de Serviços Gerais), vinculada à Secretaria de Administração, responsável pela coordenação do projeto, os resultados são excelentes e estão diretamente relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade.

“Além da economia de mais de R$2 milhões somente com papel, o projeto é altamente sustentável, contribuindo para que bens preciosos sejam poupados, como por exemplo a água. A ONU – Organização das Nações Unidas, estima que cada pessoa consome cerca de 110 litros de água por dia. A economia gerada pelo projeto, de 33 milhões de litros de água, é suficiente para abastecer por um dia uma cidade com 300 mil habitantes, isso é fantástico”, disse o Gestor do Projeto Americana Inteligente, Eduardo Spilla.

O prefeito Chico Sardelli enalteceu o sucesso do programa: “O Programa é eficiente, promove a desburocratização das tramitações da gestão pública e, ao mesmo tempo, preserva o meio ambiente. A iniciativa tem servido de exemplo também para outros municípios, um modelo a ser seguido”, destacou.

A implantação do Americana Inteligente possibilitou que todos os processos administrativos, gerados internamente ou por demanda externa, da população, fossem totalmente digitais. O projeto foi implantado pela Prefeitura de Americana em março de 2020, e estendido para as autarquias DAE (Departamento de Água e Esgoto) e GAMA (Guarda Municipal de Americana). Em 2021, foi vencedor na categoria Inovação no concurso OnDoc, com a implantação do sistema de pedidos de isenção de IPTU digital.