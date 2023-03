Programa abre inscrições para cursos gratuitos com bolsa para mulheres

O Programa Futuro Certo, da Prefeitura de Americana, em parceria com o governo do Estado, está com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados especialmente para as mulheres. As inscrições podem ser realizadas até 31 de março, no site www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br , no banner com a indicação do “Dia da Mulher”.

Ao todo, são 20 vagas para cada turma, e os interessados devem ter o mínimo de 16 anos. As pessoas que concluírem os cursos receberão uma bolsa de R$ 210,00. Os cursos foram preparados em alusão ao Mês da Mulher e por isso a prioridade é para o público feminino.

LEIA TAMBÉM: Chico anuncia reforma da UBS Cariobinha

“Estamos diversificando a oferta de cursos para que mais pessoas possam se interessar e, com isso, garantir a capacitação para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo do Programa Futuro Certo que, desde o ano passado, tem investido na qualificação de mão de obra”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Confira os cursos:

– Cuidador de idosos

Início: 11/04

Horário: das 18h às 22h

Local: Residencial Evangélico Benaiah (Rua Benaiah, 290, Jardim Terramérica)

– Pizzaiolo

Início: 11/04

Horário: das 8h às 12h

Local: Pizzaria Casa Di Napoli (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 847, Vila Israel)

– Carpinteiro de obras

Início: 11/04

Horário: das 13h às 17h

Local: CUCA (Rua Anhanguera, 40, Centro)

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento