Pelo segundo ano consecutivo, o País Mais Divertido do Mundo, anuncia uma super promoção para abril, mês em que se comemora o Dia Mundial da Saúde (07/04).

Como forma de demonstrar gratidão pelos serviços prestados pela categoria, a entrada dos profissionais registrados* pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), acompanhados de um pagante, vai ser gratuita durante todo o mês. A promoção é válida independente do sexo do pagante e mesmo que não seja um pagante integral. Ou seja, passaportes de estudante, tikitos, servidor público, de excursões, entre outros, são válidos normalmente para validar a promoção, exceto ingressos cortesia e passaporte Anuali.

Os profissionais interessados devem apresentar documento que comprove o exercício da função diretamente nas catracas do Imigradero di Hopi Hari. Em abril, o parque funciona de sexta a domingo e em duas segundas-feiras (10 e 24). Os ingressos também podem ser adquiridos antecipadamente no site hopihari.com.br ou central de vendas (11) 4210-4000.

O parque conta com mais de 40 atrações voltadas para todas as idades. Desde as mais radicais até as mais tranquilas. Além disso, shows de teatro e outros espetáculos que já estão incluídos no ingresso.

* Ao todo, são 14 categorias profissionais de saúde de nível superior reconhecidas pelo CNS: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas; fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.