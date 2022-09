Professores do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª. Maria Nilde Mascelani, no bairro Jaguari, participaram esta semana de uma formação para o uso de chromebooks adquiridos pela Prefeitura de Americana para promover a transformação digital na rede municipal de ensino. Ao todo foram adquiridos e distribuídos 980 chromebooks para uso nas escolas.

O treinamento dos educadores foi ministrado pelo estagiário de informática da unidade, por iniciativa da própria equipe. “Gradualmente os educadores começam a ampliar a utilização dos chromebooks em sala de aula, promovendo a integração da tecnologia ao cotidiano escolar e qualificando ainda mais a educação oferecida aos nossos alunos, dentro das diretrizes do prefeito Chico Sardelli de construir diariamente uma Americana cada vez mais inteligente e humana”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Chromebooks são equipamentos similares aos notebooks e executam o Chrome OS, que é o sistema operacional do Google. São equipamentos mais simples, leves e baratos que os notebooks convencionais, uma vez que praticamente todos os dados são armazenados em nuvem, o que confere mais segurança do que a manutenção das informações no próprio equipamento.

Nas escolas, os profissionais vão utilizar principalmente o editor de texto (Google Documentos) e o de planilhas (Google Planilhas), em vez dos aplicativos Office. O acesso se dá através das contas domínio da Secretaria de Educação, no Google Workspace for Education.

Além dos investimentos em equipamentos, as escolas da rede estão recebendo melhorias na infraestrutura física e tecnológica para a ampliação da conectividade e o acesso integral à internet. Os treinamentos para uso das ferramentas do Google for Education, uma plataforma gratuita do Google, aproxima escolas e alunos da tecnologia para melhorar o ensino.