Os vereadores de Nova Odessa aprovaram na segunda-feira (06/06), por unanimidade, o projeto de lei do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que garante um aumento de 4,5% nos salários dos professores da Rede Municipal de Educação que possuem pós-graduação, mestrado e/ou doutorado – a chamada “Meritocracia da Educação”.

O projeto recebeu 8 votos favoráveis dos parlamentares – o presidente Elvis Ricardo, o Pelé, só votaria em caso de empate. A gestão municipal cumpre, assim, um compromisso assumido com a categoria no âmbito das negociações do dissídio dos servidores municipais deste ano. Leitinho agradeceu os vereadores pela compreensão quanto à relevância do projeto e destacou o “compromisso cumprido” com os educadores.

O Executivo assegura o aumento do adicional de “Meritocracia” dos educadores com pós-graduação, em mais 4,5% de reajuste real nos salários (subindo dos atuais 7% para 11,5%), beneficiando grande parte dos professores da Rede Municipal com um reajuste salarial de 15% em 2022.

Além disso, segundo o secretário municipal de Governo, Robson Paulo, que acompanhou a votação desta segunda-feira na Câmara, o reajuste trazido pela nova Meritocracia é retroativo à data base da categoria, em março, e deve ser percebido pelos educadores já na próxima folha de pagamento mensal.

“O prefeito Leitinho cumpre o compromisso de restabelecer os níveis da ‘antiga’ Meritocracia, cujos critérios foram julgados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na gestão passada, fazendo com que muitos educadores tivessem uma perda nos seus rendimentos. E com vantagens, porque agora a ‘nova’ Meritocracia é realmente acrescentada aos salários, entra nos rendimentos do trabalhador, não sendo apenas um abono anual como antes, o que terá um impacto positivo nas férias e aposentadores, por exemplo”, lembrou o secretário.

Além dos 4,5% a mais na Meritocracia dos educadores com pós-graduação, a Prefeitura de Nova Odessa assegurou, no dissídio deste ano dos servidores municipais, um reajuste salarial de 10,79%, bem como o reajuste de quase R$ 200 no valor do cartão da cesta básica mensal, que subiu para R$ 700,00 (o equivalente a +39,4%).

A gestão assegurou ainda aos servidores municipais novos subsídios aos convênios médico e odontológico, de para R$ 22,50 e R$ 10,00 – respectivamente –, além de reajustes de 29,4% no valor da Cesta de Natal para R$ 616,58 (era R$ 476,72); de 25% do valor do Tíquete Refeição para R$ 18,30 (era R$ 14,64); de 25% da Diária de Café para R$ 18,75 (era R$ 15,00); e de 25% da diária de Refeição em Viagem para R$ 51,25 (era R$ 41,00). Esses valores já passam a valer.