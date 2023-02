Professoras do SindProSBO vão à Câmara pedir apoio

Professoras Integrantes do SindProSBO



(Sindicato dos Professores) estiveram reunidas, nesta segunda-feira (6), com um grupo de vereadores na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Durante o encontro, que contou com a presença do presidente do Legislativo, Paulo Monaro, as líderes sindicais pediram que fosse intermediada uma reunião entre a categoria e o prefeito Rafael Piovezan, para debater o dissídio de 2023.

Ainda no encontro com os parlamentares, as professoras relataram haver defasagem salarial para os profissionais da educação devido à falta de reajuste em 2020 e 2021. Elas também pleitearam 14,95% de aumento para este ano e reclamaram do descumprimento da Lei Complementar 190/2014, a qual autoriza equiparação salarial do piso municipal de professor para jornada de 24 horas semanais ao piso nacional para os profissionais do magistério público.

Além de Paulo Monaro e das professoras Fernanda Feliciano e Joseane Gomes Rodrigues, ambas do SindProSBO, a reunião contou com a presença dos seguintes vereadores: Bachin Jr (MDB), Carlão Motorista (Republicanos), Eliel Miranda (PSD), Esther Moraes (PL), Felipe Corá (Patriota), Juca Bortolucci (PV) e Nilson Araújo Radialista (PSD). No encontro, Monaro sugeriu que as demandas dessa categoria fossem acompanhadas pelas comissões permanentes de Relações do Trabalho, de Educação e de Política Social.

