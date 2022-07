A vereadora de Americana Professora Juliana (PT) corre o risco de perder sua pré-candidatura a deputada estadual. A parlamentar participou, nesta terça-feira, de um anúncio público ao lado do prefeito Chico Sardelli (PV).

A participação de pré-candidatos em inaugurações de obras públicas está proibida desde o dia 2 de julho, período exato de 3 meses que antecede as eleições. A proibição está prevista no artigo 77 da Lei nº 9.504 de 30 de Setembro de 1997. “É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas”.

A restrição é imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral e com o seu descumprimento, o infrator fica sujeito à cassação da pré-candidatura.

A presença de Juliana no evento rendeu conversas nos bastidores políticos justamente pelo alto risco de perder a candidatura. Além da presença, a petista ainda discursou.

Apesar da pré-candidatura de Juliana não ser bem aceita pelo PT municipal, a parlamentar afirmou em suas redes sociais, também nesta terça-feira, que sua pré-candidatura foi oficializada pelo partido na esfera estadual no sábado.

Ao ser questionada do assunto, Juliana enviou o seguinte posicionamento: “Minha atuação como parlamentar não fere esse artigo. A pré-candidatura permanece. Eu tinha agenda previamente combinada com a coordenação do Creas”.