A professora do curso de graduação tecnológica de Produção Têxtil da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana, Maria Adelina Pereira, participa, no dia 14 de julho, do “ABNT NBR 16933 – Roupas Femininas”. O evento será realizado no salão nobre da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Capital, e transmitido em tempo real pelo Youtube. Quem quiser assistir presencialmente deve se inscrever pela internet.

Maria Adelina, que também é gestora do Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi uma das responsáveis pela elaboração da norma ABNT NBR 16933, lançada em novembro do ano passado para nortear os tamanhos e medidas de roupas femininas no país. Durante o evento, a professora da Fatec Americana vai ministrar o painel Norma ABNT NBR 16933 – Evolução do mercado de confecções: venda de roupas do tamanho correto, sem trocas.

“A maior parte das brasileiras têm dificuldade em encontrar o tamanho adequado ao seu corpo. Para resolver esse impasse, a nova norma sugere que o tamanho de cada peça de roupa passe a incluir as dimensões em centímetro da parte do corpo que restringiria a peça. Por exemplo, no caso de uma calça, haverá a medida do quadril e não apenas letra ou número”, explica. “Os mercados americano e europeu já seguem esse formato há muito tempo.”

A ABNT NBR 16933 recomenda medidas para cada biótipo, levando em conta desde o perímetro da cabeça, pescoço, passando pelos ombros, busto, cintura, quadril, costas, coxa, joelho, panturrilha até o tornozelo, respeitando as características de cada corpo e a diversidade de formas das brasileiras.

De acordo com Maria Adelina, a norma era aguardada com bastante ansiedade pelo mercado. “Apesar de ser uma diretriz que não é obrigatória para as empresas, sua adoção irá contribuir para a normalização da cadeia têxtil, da indústria até o varejo, razão pela qual o mercado consumidor tem buscado os referenciais de medida de corpo em suas compras”, comenta.

Serviço

ABNT NBR 16933 – Roupas Femininas

Local: Salão Nobre da Fiesp

Avenida Paulista, 1313, Bela Vista

Data: 14 de julho

Horário: das 14h30 às 16 horas

Inscrições e mais informações: pelo site