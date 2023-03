Profª Juliana homenageia vereadoras mulheres e deixa Nathália Camargo de fora

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou 6 moções de aplausos a mulheres que já tiveram mandato na Câmara Municipal pela representatividade feminina na política e reconhecimento de serviços prestados ao município. A petista escolheu para receber a homenagem as ex-vereadoras Faustina de Almeida Chiaravalotti (suplente na 2ª legislatura, de 1952 a 1955, falecida em 1964); Maria Inês da Silva e Maria Solange Ferreira Xavier (falecida em 2017), vereadoras titulares na 11ª legislatura, de 1993 a 1996; Maria de Lourdes Salvador dos Santos Ginetti, vereadora da 14ª legislatura, de 2005 a 2008; Divina Bertalia, vereadora da 15ª legislatura, de 2009 a 2012; Leonora da Silva Périco, vereadora da 15ª (2009-2012) e 16ª legislaturas (2013-2016); Judith Batista de Souza (falecida em 2019) e Maria Giovana Luchiari Pisoni Duarte Fortunato, vereadoras da legislatura, de 2017 a 2020.

LEIA TAMBÉM: Nathália quer saber do atendimento em Libras na prefeitura

O fato que chamou a atenção e rendeu burburinhos nos bastidores foi o nome da colega de bancada de Juliana, a vereadora Nathália Camargo, não ter recebido a homenagem.

Ao tentar se explicar, Juliana afirmou que escolheu apenas vereadoras com mandatos concluídos (ex-vereadoras) para receber a homenagem. No caso de Leonora, a vereadora está no 3º mandato. A explicação de Juliana para ter deixado Nathália de fora não foi bem digerida pelos vereadores, que comentaram nos bastidores que a justificativa “não colou”.

Além de Nathália, Juliana também deixou de fora vereadoras que foram / são suplentes.

As moções às ex-vereadoras já falecidas serão encaminhadas aos familiares.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento