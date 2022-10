A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana perguntando à prefeitura quando será realizada a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No documento, a parlamentar destaca que as conferências têm como objetivo a discussão e a elaboração de propostas, visando a melhoria da qualidade das políticas de atendimento para as crianças e adolescentes na esfera municipal.

“Através das conferências, é possível obter dados relativos às principais demandas e conhecer melhor a real situação do município no que diz respeito às estruturas, serviços públicos e programas destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias”, aponta Juliana.

Segundo a vereadora, através da realização das conferências podem ser identificadas eventuais falhas na ‘rede de proteção’ aos direitos infanto-juvenis e definidas as estratégias de atuação intersetorial necessárias à melhoria do atendimento prestado à população infanto-juvenil do município. “Com isso, busca-se superar progressivamente os problemas – sobretudo de ordem ‘estrutural’ – existentes”, acrescenta.

No requerimento, Professora Juliana pergunta quando será realizada a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pede que a prefeitura apresente plano de trabalho detalhado, contendo calendário da organização com datas para realização do evento, bem como a programação das atividades propostas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (27). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.